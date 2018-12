“Scambiatevi un segno di pace…”. Ma per Francesco, figlio di una coppia mista con papà italiano e mamma keniota, nessuna stretta di mano dal vicino perché “io a quelli di colore la mano la do per ultimo”. O, come in questo caso, per niente. A denunciare il 26 dicembre scorso l’episodio di discriminazione accaduto in una chiesa di Erba, in provincia di Como, che vede protagonista il ragazzino e un fedele seduto accanto a lui alla messa di Natale, è zia Maria Luisa, indignata a tal punto da dedicare al triste episodio un post su Facebook nel quale chiede messaggi di solidarietà ai lettori da recapitare al nipote, scosso per la vicenda.

