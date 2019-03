Intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più (programma radiofonico trasmesso da Radio Radio), Ariadna Romero ha svelato un segreto bollente de L’Isola dei Famosi.

Secondo l’ex naufraga, Soleil e Jeremias avrebbero consumato sull’Isla Bonita. O meglio, pare che i due abbiano confessato la loro notte d’amore al resto del gruppo.

Brava Ariadna, raccontaci tutto…

Jeremias è riuscito nel suo intento. Secondo Roger Garth infatti, baby Rodriguez voleva essere il primo naufrago a…

“So una cosa, ma forse è meglio che non la dica. Non vorrei dire questa cosa, ma forse devo. Ok, mi tocca proprio dirla. C’è stata una cena a Milano, in corso Garibaldi. Una persona molto nota mi ha riferito che a questa cena, prima di partire Jeremias avrebbe giurato che voleva essere il primo isolano del reality Isola dei Famosi a consumare. Questo è quello che mi hanno detto. Lui ha fatto una scommessa garantendo che consumerà. O lo fa adesso o non lo farà più. […] Inoltre parlando di Soleil, pare che tra i due comunque ci sia stata una mini storiella prima di partire per l’Isola”.