Non siate legati alle cose materiali, trovate sempre il tempo per volere bene e, soprattutto, siate consapevoli di essere non forti, ma fortissimi. E’ l’insegnamento che la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto lasciare agli oltre 2mila studenti, per lo più adolescenti e preadolescenti, che hanno ascoltato la sua testimonianza sulla Shoah al Teatro Arcimboldi di Milano, in occasione della Giornata della Memoria. Il monito vale per tutti, anche per i loro genitori: “Basta con questa storia dell’adolescenza che deve essere protetta. Ragazzi, voi siete fortissimi, non state chiusi in una teca. Siete più forti dei vostri genitori e siate forti voi per loro, voi siete fortissimi e portatori della vita” è l’esortazione della senatrice. Lei che, internata all’età di 13 anni ad Auschwitz, ha perso il papà ed è riuscita a sopravvivere nella disumanità del campo di concentramento, diventando “la donna libera e di pace” che è adesso e che, dice, avrebbe voglia di vivere ancora tanti anni, nonostante i suoi 90, e “nonostante gli odiatori, che mi augurano la morte ogni giorno”.

