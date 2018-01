Sedicenne sparisce per 4 giorni, trovato morto vicino ai binari della stazione di Casoria: è giallo

Scende dalla metropolitana per salire sul treno che deve portarlo a casa. Svanito, evaporato a bordo del secondo convoglio. Viene ritrovato quattro giorni dopo, senza vita vicino ai binari in una zona isolata, prima della stazione di Casoria. Buttato giù dal treno dal suo assassino? Oppure suicida ma senza nessuna avvisaglia di malessere?

Non si lascia niente alle spalle, se non il mistero della sua morte, il sedicenne Ciro A., solo quella telefonata alla mamma di sabato sera: «Sto tornando a casa, sto andando a prendere il treno». Il tono del buonumore. Lo aspetta una pizza con gli amici di Arzano, è lì che abitava Ciro. Quella pizza però non sarà mai mangiata.

Quattro giorni dopo, ieri sera, il suo corpo viene trovato sui binari della linea ferroviaria per Casoria. Per quattro giorni le ricerche non avevano dato esito.

Ciro A. con la sorella, foto Facebbook. Nel post “Noi siamo solo questo”

Eppure il ragazzo era sparito da sabato scorso. Poi ieri la squadra mobile ha controllato l’intera, ampia area della cella del telefonino e lo ha finalmente trovato. È un giallo, quello del minorenne scomparso. Una sparizione che aveva già materializzato le paure peggiori.

Il suo caso era subito diventato un fascicolo di indagine seguito in prima battuta dalla sezione Criminalità organizzata della squadra mobile, poi della Omicidi. Perché si temeva che fosse successo qualcosa di irreparabile, gravissimo, al sedicenne di Arzano. Ciro non aveva alcun motivo — secondo quanto accertato dagli investigatori e in base alle dichiarazioni dei genitori — per allontanarsi dalla famiglia senza motivo. Non una fuga d’amore, né il bisogno di punire madre e padre per una lite o un rimprovero. La squadra mobile ha lavorato su quel poco che c’era. Cioè, il filmato delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana. Ciro era stato ripreso infatti mentre scendeva dalla metro alla stazione centrale di Napoli. Eun altro video lo inquadra mentre sale sul treno regionale per Casoria.

Ma non scenderà mai da quel convoglio, alla stazione dove lo aspettano padre e amici. Alla polizia non resta ora che ricostruire la dinamica più e più volte alla ricerca di una falla, ancora nel dubbio se si sia trattato di omicidio o suicidio. La ricostruzione, intanto: sabato scorso Ciro viene a Napoli, ha appuntamento in via Toledo con la fidanzatina, con lei trascorre il pomeriggio come la stessa ragazza ha confermato. Restano insieme fino alle 20.30, lei lo accompagna alla metropolitana di via Toledo. È stato un pomeriggio felice. E la giornata di festa proseguirà ad Arzano con la pizza tra amici.

Ciro chiama la madre, l’avverte: sta rientrando, effettivamente arriva alla stazione centrale e prende il treno verso casa. E poi?

Quando non lo vedono arrivare, amici e familiari entrano in allerta. Chiamano continuamente sul suo cellulare che squilla a vuoto. Alle 23, risulta spento. Da quel momento il nulla, l’angoscia dei genitori e della sorella Martina, la solidarietà su Facebook. Decine di post, tutti convinti che Ciro si sia allontanato da solo. Non così lo zio Marco, punto di contatto per tutte le segnalazioni: «Ciro è un ragazzo buono, non se ne sarebbe mai andato di casa», dice. Il ragazzo viene cercato ovunque, passano quattro giorni in cui i treni continuano ad andare e venire sulla linea che passa per Casoria, Napoli-Roma via Formia. Ma nessun macchinista nota nulla sui lati della ferrovia, nè tantomeno cadaveri.

Non c’è nessuno. Poi, improvvisamente, ieri pomeriggio la segnalazione giusta grazie alla cella telefonica.

C’è la batteria nel cellulare che permette di rintracciarlo anche se lo smartphone è scarico. Il traffico ferroviario viene bloccato perché c’è un cadavere sui binari. È quello di Ciro, capelli biondi, jeans neri e scarpe bianche, maglia a righe. Viene identificato

rapidamente, il corpo non è stato martoriato dai treni. Ciro è stato lanciato dal treno nel vuoto durante il viaggio verso casa? E da chi? Oppure: il ragazzo si è buttato dal convoglio di sua volontà e senza un motivo per ora noto? Domande senza risposta, vista la strana la dinamica dei fatti, una vittima senza ombre e senza problemi. Dubbi che vengono comunicati ai familiari, chiamati in questura e abbandonati a un immenso, insostenibile dolore.