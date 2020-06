“‘Massimo Clementi, io sono nessuno. Lei che insulta invece è qualcuno… da cui guardarsi. Torni nelle fogne‘. Questa bruttissima frase l’ha diretta a me, un signore (Ranieri Guerra) che è qualcosa a livello dell’Oms (non so cosa, chi se ne frega). Il vero problema per noi italiani è che questo nervosissimo signore fa parte della commissione tecnico scientifica che sta affrontando il tema Covid-19. Se questa commissione si pone in questo modo verso la comunità scientifica italiana andiamo veramente male”. A lanciare il sasso nello stagno è il virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Massimo Clementi.

Fonte