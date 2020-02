“Con quello che ho passato, diciamo che sto bene. Devo fare un’altra operazione a breve. Più breve tempo possibile. Sarà la quarta. Non ce la faccio più….Che operazione? Ho il retto addominale aperto, le viscere spingono, mi esce sempre questo bozzo non bellissimo da vedere. Devo fare pulizia di un po’ di schifezza e mettere una rete di protezione. Dopo di che, continuerò i miei controlli ogni sei mesi”. Così l’ex terzino della Roma, Sebino Nela, si racconta in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’, parlando della lotta contro il tumore, del passato in giallorosso e dell’esperienza in società come responsabile della Roma Femminile.

Fonte