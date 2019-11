Grande festa ed emozione ad Anfield per il ritorno di Sean Cox allo stadio per il big match tra Liverpool e Manchester City, sfida stravinta dalla squadra di Klopp per 3-1. Il tifoso dei Reds è tornato sugli spalti dello stadio inglese, insieme alla sua famiglia, per assistere alla bellissima vittoria di Salah e compagni sulla squadra di Guardiola. Tante le foto che hanno immortalato il tifoso sugli spalti di Anfield e anche il tecnico tedesco del Livepool, Jurgen Klopp si è scattato una foto con il tifoso, felicissimo della vittoria e di aver potuto condividere la gioia con i giocatori all’interno degli spogliatoi.

