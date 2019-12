“La morte per annegamento dura quanto questo video. 71 anni fa, è stata adottata la Dichiarazione universale dei diritti umani. Oggi, l’Ue cerca di fermare la migrazione al costo di vite umane. Oltre 1200 persone sono morte nel 2019 attraversando il Mediterraneo“. Così su Twitter la Ong Sea Watch, che, nella giornata per i diritti umani, posta il video di una bimba che, in mare, cerca di risalire in superficie per poi annegare. Il video dura un minuto e 14 secondi. “Per annegare ci vuole un tempo pari alla durata di questo video”, si legge nelle didascalie. E ancora: “Aiutaci a fermare il massacro”.

Fonte