di Rossana Lo Castro

“L’accoglienza è la via obbligata del Vangelo“. Il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, delegato della Conferenza episcopale siciliana per le migrazioni, lo ripete come un mantra. “Siamo alle solite” dice sconsolato parlando con l’Adnkronos nelle ore calde dell’ennesimo braccio di ferro con l’Europa del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Mentre i 42 migranti restano a bordo della Sea Watch a poche miglia di Lampedusa, in attesa di istruzioni, il presule ribadisce la posizione dei vescovi siciliani. “Devono scendere perché sono esseri umani, nostri fratelli – dice – e l’ospitalità è un diritto umano fondamentale che le nostre legislazioni dovrebbero opportunamente declinare. Poi Salvini faccia ciò che deve, ciò che prevede la legge e ognuno si assuma la responsabilità dei propri gesti. La Sea Watch sa bene che può incorrere in sanzioni avendo violato le leggi italiane, ma le questioni giuridiche vengono dopo le vite umane”.

Fonte