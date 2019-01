“E’ mia intenzione chiudere il Cara di Mineo entro quest’anno. Più grossi sono i centri più facile è che si infiltrino i delinquenti”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un’intervista radiofonica a Rtl torna a parlare sui migranti e ribadisce la volontà di chiudere un altro centro d’accoglienza dopo quello di Castelnuovo di Porto.

Cronaca Catania, i 19 fermi per la mafia nigeriana: “Il Cara di Mineo centrale operativa”. Salvini: “Da chiudere”

“Salvare vite umane significa bloccare le partenze – continua il vicepremier – Quelle donne e quei bambini, che per la verità non ci sono sulla Sea Watch, non devono essere messi in mano agli scafisti. Chi arresta gli scafisti vuole salvare queste vite. Ai primi di marzo tornerò in Africa, dove stiamo lavorando a progetti di sviluppo per aiutare a non scappare quelle donne e quei bambini”.

Sea Watch, migrante a bordo: “Torturato in Libia: ecco le mie cicatrici. Siamo davvero in Europa?” in riproduzione….

E mentre altri parlamentari del Pd sono pronti a salire sulla Sea Watch, Salvini ribadise che i tre deputati che ieri erano a bordi dell’imbarcazione “non hanno rispettato le regole sanitarie, non quelle di Salvini”. Poi invita il sindaco di Siracusa a occuparsi dei problemi della sua città: “In queste ore mi hanno scritto tantissimi cittadini di Siracusa segnalandomi enormi problemi della città di cui il sindaco non si preoccupa con altrettanta solerzia”.

Sea Watch, i parlamentari lasciano la nave: "Migranti non comprendono la loro prigionia"







