Sea Watch, partita una missione per portare aiuti ai migranti bloccati da due settimane in mare

Dopo quattordici giorni, le due navi umanitarie tedesche con 49 migranti a bordo sono ancora in mare. Nessuno concede lo sbarco. Ma qualcosa finalmente sembra muoversi alla ricerca di una soluzione per la Sea Watch 3 e la Professor Albrecht di Sea Eye, alle quali finora è stato opposto il rifiuto di tutti i Paesi del Mediterraneo alla concessione di un porto di approdo.

La Commissione europea ha avviato una serie di consultazioni e ha chiesto agli Stati membri la disponibilità ad accogliere parte delle persone a bordo. L’Italia ha ribadito il suo no, Francia, Germania e Olanda invece si sono dette disponibili.

Nell’attesa intanto la Sea Watch 3, che da 48 ore sono in acque territoriali maltesi per ripararsi dal maltempo, è stata raggiunta da due imbarcazioni, una di Sea Watch e l’altra della piattaforma italiana Mediterranea. Hanno trasportato viveri, rifornimenti e anche un album di figurine per la bambina di sei anni che è nel gruppo dei migranti . A bordo della nave appoggio di Mediterranea ci sono dei parlamentari tedeschi e alcuni giornalisti, tra cui l’inviato di Repubblica, che sono stati fatti salire sul ponte della Sea Watch 3.

La missione dell’Alleanza United4Med spera di “spingere gli Stati europei, a cominciare da Malta e dall’Italia, a dare un porto sicuro, come il diritto del mare prevede, alle 49 persone soccorse”. “Chiediamo ai sindaci delle città d’Europa – è l’appello delle Ong – alle realtà associative, a ogni singola persona che crede in un futuro di giustizia e umanità di sostenere queste richieste e continuare a navigare insieme a noi”.