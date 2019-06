“Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seawatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua difesa legale”. E’ il post-appello pubblicato, questa mattina, sul profilo Facebook della Ong Sea Watch. Parole che fanno presagire tutta l’intenzione del capitano della nave Carola Rackete di proseguire nell’intento, annunciato ieri, di voler far sbarcare a Lampedusa, nonostante il divieto del Ministero, i 42 migranti da 14 giorni a bordo della nave.

