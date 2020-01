Nei sei mesi di blocco che hanno ancorato la Sea Watch al porto di Licata, le giornate sono passate tra una calda attesa estiva e un’estenuante pressione mediatica fatta dalle Ong sorelle al governo giallorosso. “Torniamo nel Mediterraneo” non è solo il Tweet postato dalla nave umanitaria mentre prendeva la rotta delle coste libiche, ma è anche quello che si udiva all’interno della stessa qualche giorno prima, con tono eccitato. Una data non sicura fino la partenza, ma tuttavia intuibile date le numerose – quanto puntuali – partenze di barconi dal Nord della Libia gli ultimi giorni dell’anno. Salire sulla Sea Watch vuota ne sdemonizza l’imponenza: a bordo 22 operanti tra tedeschi e inglesi, c’è anche un italiano da qualche parte. Si aggiunge il capitano, Johannes Bayer, per un team formato da 4 medici, il personale di salvataggio, gli ingegneri e coloro che lavorano sul ponte di comando.

