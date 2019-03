“Ci stiamo macchiando di crimini pazzeschi, che ricordano l’Olocausto”. Lo ha detto Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch, intervenuta a Circo Massimo, la trasmissione di Radio Capital, parlando degli sbarchi dei migranti. “Non userei questa terminologia se non avessi trascorso 8 mesi a raccogliere centinaia di testimonianze a bordo“. “E’ grave che si pensi di pattugliare il Mediterraneo solo con gli aerei, per fare cosa? Per vedere le persone affogare in mare?”, osserva la portavoce commentando la missione europea Sophia, nata per il pattugliamento in mare. “E’ vero – prosegue Linardi – ci sono meno morti in mare ma non abbiamo contezza di quanti ce ne siano in Libia.

