Sbloccata la situazione della nave Sea Watch, rimasta per 12 giorni alla fonda di Siracusa e autorizzata ad andare al porto di Catania per lo sbarco dei 47 migranti a bordo, tra cui 15 minori. Cosa succederà adesso? Intanto i migranti saranno trasferiti in pullman in un hotspot, probabilmente a Pozzallo o a Messina. Nei centri resteranno in attesa delle identificazioni, dopodiché ci sarà la fase dei trasferimenti nei Paesi europei che sono pronti ad accoglierli, cioè Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta e Lussemburgo.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini spera inoltre che ci sia un’indagine “per fare chiarezza sul comportamento della Ong”, “in base alla documentazione raccolta”. Una volta arrivata a Catania, ha detto il vicepremier, “spero ci sia un procuratore che verifichi se questi” della Sea Watch “sono generosi benefattori oppure complici degli scafisti”.

LE VISITE – Intanto, prima dello sbarco, è prevista una visita medica ai migranti, sia agli adulti che ai 15 minori, otto dei quali sono non accompagnati.

