E’ in viaggio verso l’isola di Lampedusa la nave ‘Alan Kurdi’ della Ong tedesca Sea Eye che ieri ha soccorso al largo della Libia 64 migranti che si trovavano a bordo di un gommone. Come apprende l’Adnkronos, la nave si trova a circa 36 miglia da Lampedusa. “Sono tutti al sicuro sulla nostra nave”, aveva twittato ieri l’organizzazione umanitaria dopo il soccorso. “Ora Italia e Malta assegnino loro un porto sicuro di sbarco”, aveva anche chiesto Mediterranea Saving Human, il progetto italiano di soccorso promosso da una rete di associazioni, Ong e realtà politiche e sociali. Ma in serata era arrivata la fredda replica del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Nave battente bandiera tedesca, Ong tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo. È intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro. Bene, vada ad Amburgo”.

Fonte