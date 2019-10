Danti con Fabio Rovazzi e Fiorello: il nuovo singolo Se stai zitto fai un figurone del cantante dei Two Fingerz.

Cosa ci fanno Fabio Rovazzi e Fiorello insieme a Danti? Semplice. Creano un singolo divertente che funge da introduzione per il nuovo progetto discografico di Danti, la voce dei Two Fingerz.

L’11 ottobre l’artista ha infatti rilasciato questa che non è proprio una canzone, quanto piuttosto un’intro ironica e simpatica che potrebbe diventare virale grazie alla presenza dello youtuber e videomaker più famoso d’Italia e lo showmen più amato.

Fabio Rovazzi e Fiorello con Danti: Se stai zitto fai un figurone

Come ammesso dalla voce dei Two Fingerz, Se stai zitto fai un figurone non è un singolo serio, non è una canzone, ma una vera introduzione al suo nuovo progetto.

Già da qualche tempo l’artista aveva dichiarato di voler cambiare vita e aveva pubblicato il singolo Mettere a posto, presentato così: “Da adesso in poi il mio ruolo sarà quello di direttore artistico della traccia, quindi canterò di meno e scriverò di più“.

Andiamo ad ascoltare la gag che vede insieme Danti, Fabio Rovazzi e Rosario Fiorello:

Danti: nuovo album in arrivo

Il nuovo progetto di Danti, come annunciato dallo stesso artista ai microfoni di Tgcom24, vedrà al suo interno meno parti cantate da lui ma più featuring.

Ad esempio, il prossimo brano rilasciato sarà Tu ed D’Io, in collaborazione con Nina Zilli e J-Ax. L’uscita è prevista per il 25 ottobre. Ancora qualche settimana e potremo dunque ascoltare un nuovo brano scritto dal rapper dei Two Fingerz.