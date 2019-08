A leggerle ora, a otto mesi di distanza dalla tragedia di Corinaldo, le intercettazioni della banda dello spray mettono i brividi. “In questo gioco fra son morte 6 persone per questo giochino e noi lo sappiamo…e la cosa che è consapevolezza che fa male fra, e tu lo sai vecchio. Sempre qualcosa da nasconderci, sempre qualcosa da non pensarci fra. E’ andata così, è andata così fra”. Così parlava uno dei sette indagati per la strage nella discoteca ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo, avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, quando durante un concerto del cantante Sfera Ebbasta, si scatena il panico, forse a causa di una bomboletta al peperoncino e sei persone muoiono nel fuggi fuggi dal locale.

