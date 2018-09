Qualche giorno fa la Marchesa d’Aragona ha dato il suo numero in diretta TV e molti l’hanno contattata su WhatsApp.

Ovviamente lei è nella Casa e non ha il proprio smartphone con sé (nonostante ogni anno Striscia la Notizia sostenga il contrario), ma ai messaggi ricevuti risponde ugualmente grazie a sua figlia, che ne ha preso le veci.

“Buon giorno sono la figlia Ludovica, ho io il tel di mia mamma finché è nella casa.. grazie di cuore per il messaggio ed il sostegno, ne sarebbe felicissima. Per ovvi motivi non credo che questo numero durerà a lungo, in ogni caso grazie ancora e viva la Marchesa!”.