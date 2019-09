SOSTENERE che l’aspettativa di vita di una persona passi per la salute del suo naso può suonare come un azzardo. Eppure, negli ultimi anni, più di uno studio ha osservato come la perdita dell’olfatto nelle persone anziane sia un campanello d’allarme da tenere in considerazione. La conferma più recente viene da una ricerca coordinata dall’epidemiologo Honglei Chen dell’università statale del Michigan e pubblicata sugli Annals of Internal Medicine .

Attingendo dal database dell’Istituto nazionale sull’invecchiamento degli Stati Uniti, il gruppo di Chen ha monitorato lo stato di salute di 2.300 anziani di età compresa tra i 71 e gli 82 anni. I ricercatori hanno quindi suddiviso il gruppo in tre sulla base del risultato ottenuto in un test dell’olfatto che proponeva il riconoscimento di 12 essenze comuni. Il confronto ha evidenziato che, a 10 anni di distanza, le persone che lamentavano una perdita significativa dell’olfatto avevano un rischio di morte aumentato del 46%., indipendentemente dal proprio genere, etnia o stile di vita.

I risultati sono in linea con quanto dimostrato da Jayant Pinto dell’Università di Chicago in una serie di studi condotti nel decennio precedente, dai quali emergeva che gli anziani che avevano perso l’olfatto avevano un rischio di morte aumentato del 25% nei successivi cinque anni.

Sebbene sia risaputo che la perdita dell’olfatto sia il primo segnale di alcune malattie neurodegenerative come il Parkinson e la demenza, secondo Chen queste spiegherebbero per meno di un terzo l’aumento del rischio. Che cosa determini il rimanente 70% rimane tuttora ignoto. Ma di certo, non è la perdita dell’olfatto a causare direttamente la morte, come spiega Anna Menini, professoressa di neuroscienze alla Sissa di Trieste: “L’associazione tra la perdita dell’olfatto e la mortalità non è una novità, è già stata descritta in passato. Non è che uno degli indicatori precoci delle malattie neurodegenerative: sostenere che essa sia la causa del decesso è allarmistico”.

L’incapacità di riconoscere gli odori può effettivamente essere la spia di qualcosa che non funziona a livello neurologico. Anche l’invecchiamento fa la sua parte: come per gli altri sensi, la diminuzione dell’olfatto è un processo naturale che avanza con l’età. “I neuroni posti nella cavità nasale si rigenerano di continuo ma con gli anni il ricambio rallenta e può farsi incompleto. Inoltre, l’elaborazione dello stimolo è un processo che avviene nel bulbo e nella corteccia olfattiva del cervello. Gli autori dello studio non hanno fatto alcuna distinzione del tipo di danno subito dai partecipanti” prosegue la neuroscienziata.

Rispetto ad altri, l’olfatto è un senso spesso sottovalutato. “Eppure, basta un banale raffreddore per renderci conto di quanto contribuisca alla percezione del gusto: il sapore delle pietanze ci sembrerà scialbo” ricorda Menini. Proprio questo aspetto potrebbe contribuire a spiegare, almeno in parte, l’aumento del rischio di mortalità. “L’olfatto ha un’influenza enorme sulla nutrizione – spiega la neuroscienziata – e la sua perdita spinge ad abusare di sale, zucchero, condimenti piccanti e altre spezie nel tentativo di restituire sapore ai cibi”. Una dieta ricca di sale è tra i fattori di rischio per l’ipertensione e disturbi cardiovascolari, mentre l’eccesso di zucchero è correlato all’aumento dell’obesità e di alcune malattie metaboliche come il diabete.

Un motivo in più per inserire il test dell’olfatto tra gli esami di routine della terza età. Un test semplice ed economico – consiste nell’annusare pennarelli o schede che rilasciano sostanze odorose – il cui fallimento potrebbe suggerire un problema di salute più generale, da approfondire con ulteriori esami.