LA CURA e l’attenzione con cui il medico ascolta il paziente, assorbendone paure ed ansia, incertezze e speranze, è fondamentale per l’esito positivo o negativo di qualunque terapia. Senza una relazione fiduciaria fatta di ascolto e reciproca comprensione si toglie a qualunque farmaco, dieta, rimedio omeopatico o fitoterapico una parte della sua efficacia. La mente, infatti, deve contribuire, attraverso meccanismi neuroendocrini non ancora del tutto chiari, al successo della cura.



Effetti diversi

Lo stesso farmaco ha effetti diversi a seconda di chi lo prescrive. Se si tratta del cosiddetto “medico della mutua” (contro il quale gravano pregiudizi che lo relegano a burocrate Asl, firmatario di ricette e certificati), l’efficacia del farmaco potrebbe essere inferiore rispetto a quella percepita se a prescriverlo fosse stato un luminare, pagato a caro prezzo. Perfino il colore della pastiglia potrebbe incidere sulla sua efficacia. Quelle bianche funzionano meno delle gialle e delle verdi, soprattutto negli stati depressivi. Il masochismo del malato, inoltre, rende più efficace ciò che provoca dolore, come l’iniezione, oppure ha un sapore amaro e disgustoso e non dolce.



Auto-guarigione

Ciascun cervello dispone di molte possibilità di affrontare una situazione di malattia. Mette in atto meccanismi di regolazione automatici o indotti dal pensiero, che permettono di elevare il livello di molecole capaci di sedare il dolore e correggere i sintomi che disturbano la quotidianità. Esistono meccanismi di rafforzamento di tale capacità, che si chiamano rimedi e si basano su cultura locale e credenze tramandate in famiglia. A queste si associano pratiche scaramantiche e fideistiche o religiose, di sicuro conforto. Se entro tali meccanismi, si inseriscono elementi esterni, vestiti da pastiglie, sciroppi o fiale, è facile attribuire merito o colpe che non hanno a quelle sostanze. La Medicina chiama tutto ciò effetto placebo. Si tratta di un fenomeno che merita d’essere studiato meglio di quanto sinora fatto, evitando di relegarlo ai margini del processo di cura. L’effetto placebo, infatti, è una variazione della fisiologia dell’organismo causata da stimoli ormonali e nervosi che si modulano e intersecano in modo virtuoso a vantaggio del benessere. Chi trascura questo fatto rischia di prendere fischi per fiaschi.



Malattie serie

Quando la malattia è seria, basata su un meccanismo molecolare ben definito, si tratti di cancro, infezione o degenerazione, la questione va ripensata. L’unico farmaco possibile in questi casi è quello biologico, specificamente disegnato da intelligenze intuitive finissime, che trova il bersaglio molecolare giusto, proprio il difetto da correggere. Si chiama medicina di precisione ed è personalizzabile, man mano che si riesce a capire, nel singolo individuo, come il meccanismo alterato provochi la malattia. La strada è cominciata da un ventennio circa ed è complessa, ma ha aperto linee di ricerca di successo, che stanno sconvolgendo, per esempio, i risultati delle terapie anti tumorali e antivirali. Tutto ciò non toglie nulla alla rilevanza della qualità della relazione di cura e dell’effetto placebo che, comunque, entra in qualunque dinamica che preveda una strategia di trattamento, qualunque essa sia. Approfondire questo tema è fondamentale per ciascuno di noi e vale davvero la pena di leggere il rinnovato contributo di Stefano Cagliani (Guarire dall’omeopatia, terza edizione, Il Pensiero Scienrifico Editore 2020), per uscire da abitudini e pregiudizi pericolosi.



