Da Venerdì 14 Febbraio sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali ‘Se ci sei tu’, nuovo singolo del rapper GionnyScandal, che mixa rap, pop, trap, emo e sorprendenti melodie vocali. Il singolo è in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy) ed è il primo dell’artista che nella produzione più recente conta l’album ‘Black Mood’. ‘Se ci sei tu’, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, è una canzone che riflette direttamente l’esperienza dell’artista relativamente alla sua ultima relazione sentimentale, dedicata all’amore in tutte le sue forme,

