Scuole chiuse, l'elenco delle città

(Afp)

Da Roma a Venezia, passando per Trento e La Spezia e Capri. In alcune regioni le scuole resteranno chiuse anche domani a causa della forte ondata di maltempo che in queste ore sta flagellando l’Italia. Ecco, di seguito, alcune delle città interessate:

ROMA – Scuole chiuse anche domani a Roma “per messa in sicurezza”. Lo scrive in un tweet la sindaca della Capitale, Virginia Raggi.

TERRACINA – In seguito alla tromba d’aria che ha colpito Terracina, il sindaco della cittadina ha emesso l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado e di tutti gli edifici comunali per la giornata di martedì.

BELLUNO – Anche a Belluno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La misura si aggiunge alla chiusura anticipata degli uffici pubblici per la giornata di lunedì dalle ore 13.

VERONA – Attività didattica sospesa negli istituti di ogni ordine e grado anche nella provincia di Verona.

VICENZA – A Vicenza le scuole rimarranno chiuse per tutto il giorno. La Prefettura ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia.

TREVISO

VENEZIA

ROVIGO

PADOVA

LA SPEZIA – A La Spezia e provincia niente scuola per tutti gli studenti di ogni ordine e grado.

TRENTO – Anche nella provincia di Trento le scuole resteranno chiuse martedì.

CAPRI – A Capri, il sindaco Gianni de Martino ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole. Un provvedimento, “assunto a titolo precauzionale per consentire la verifica delle condizioni dei plessi scolastici e delle aree esterne”.

ISCHIA – Chiuse anche sull’isola di Ischia le scuole di ogni ordine e grado.