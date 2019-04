Tesine, temi svolti, materiale didattico per esame maturità, esami terza media, saggi brevi, ma anche viaggi e vacanze per i ragazzi dai 16 ai 26 anni, opportunità di divertimento e di scambio e, infine, opportunità di lavoro. O meglio, “il lavoro più bello del mondo” nello “staff più pazzo d’Italia!”. Tutto questo e molto altro ancora è Scuolazoo che, oltre a organizzare viaggi in giro per il mondo per festeggiare la fine della maturità o per il piacere di conoscere gente nuova e ‘portarla nel cuore’, seleziona e prepara il suo staff, “ragazzi #NormalmenteFuoriDalComune” che renderanno indimenticabili i viaggi e gli eventi per ragazzi provenienti da tutta Italia.

