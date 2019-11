“Chiediamo al governo e soprattutto al Parlamento, che sta esaminando questo decreto che è stato ribattezzato ‘Salva-precari’, di trasformarlo davvero in un ‘salva-precari’, perché così com’è non risolve la ‘supplentite’, non risolve la precarietà nel mondo della scuola e dell’università e non dà le risposte che i lavoratori precari e i cittadini si aspettano per migliorare la scuola”. Così Marcello Pacifico, intervistato da Adnkronos/Labitalia, spiega i motivi che portano nuovamente oggi il sindacato di categoria a realizzare un sit-in di protesta, in piazza Montecitorio, e a proclamare lo sciopero nazionale. “Come Anief -racconta Pacifico- abbiamo elaborato più di 30 modifiche al testo. Sono proposte orientate al buon senso, al rispetto del diritto, della norma comunitarie e per migliorare il servizio per tutti i cittadini”.

Fonte