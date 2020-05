“Molti rappresentanti del m5s invocano il merito per contrastare le nostre proposte sulla scuola. E allora facciamo chiarezza su cosa sia per me il merito”. Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico, in un lungo post sul tema scuola. “È un merito di tanti insegnanti – prosegue – mandare da anni avanti la scuola italiana pur vivendo in una condizione di drammatica precarietà. È un demerito del governo proporre di esaminare 80.000 persone durante una pandemia. È un merito (del Pd, di Leu, di tante forze sociali e associative) aver proposto un percorso che tiene insieme la sicurezza sanitaria e una selezione basata su criteri più oggettivi e con un esame finale da svolgere a pandemia superata”.

