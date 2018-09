Il team premiato

Medaglia di bronzo per Milano nella terza edizione delle Olympiad de Metropolises chiuse ieri a Mosca. La competizione, che vede impegnate squadre di studenti liceali, tra i 14 e i 18 anni, chiamati a sfidarsi in matematica, fisica, informatica e chimica, ha visto la partecipazione di team in rappresentanza di 33 città da ogni parte del mondo: oltre 250 studenti selezionati che si sono confrontati su questionari a tempo, prove d’esame e di laboratorio ospiti della municipalità della capitale russa.

L’inglese, lingua ufficiale della manifestazione, obbligatoria per tutte fasi di competizione e anche per i momenti culturali di visita nei luoghi storici di Mosca, ha costituto lo strumento franco di incontro e condivisione tra studenti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno avuto modo di conoscersi e affratellarsi al di là dei momenti di sfida, che sono stati comunque accesi e caratterizzati da uno spirito agonistico molto spinto. Il team milanese era composto da sette studenti selezionati in quattro istituti cittadini, scortati da alcuni dei loro insegnanti e oltre al risultato di squadra sono da annoverare anche dei risultati individuali: ben quattro le classificazioni da medaglia, un oro in matematica, un argento e un bronzo in fisica, un bronzo in chimica.

Questa la composizione del team. Saro Passaro (liceo Volta, oro in matematica), Mattia Varrone (liceo Volta, argento in fisica), Lapo Luperi (istituto istruzione superiore Curie Sraffa, bronzo in fisica), Federico Letzi (istituto tecnico statale per le attività sociali Natta, bronzo in chimica), Elisa Enzi (itas Natta), Simone Milanesi (istituto tecnico industriale Molinari), Alessandro Riemer Barbosa (iis Curie Sraffa).

I team leader che hanno seguito il gruppo sono il professor Fabio Gaspare Campagna (itas Natta), la professoressa Claudia Nuccio (liceo Volta) e la professoressa Martina Ghigliazza (iis Curie Sraffa), soddisfatti non solo del risultato di squadra che ha portato il team ad aggiudicarsi il bronzo quanto per lo spirito di collaborazione e sostegno reciproco che si è sviluppato tra gli studenti.

Per la cronaca, questa edizione delle Olympiad de Metropolises ha visto il successo di quattro team (Mosca, Shangai, San Pietroburgo, Hong Kong) che sono arrivati a qualificarsi medaglia d’oro. La piazza d’onore è stata appannaggio ex aequo per le squadre di Belgrado, Sofia, Minsk, Istanbul, Budapest, Jakarta, Yerevan e Zagabria.

Il bronzo è invece condiviso da Milano con Lipzia, Baku, Innsbruck, Bratislava, Banja-Luka, Astana, Almaty, Bishkek, Dushanbe. Altre squadre partecipanti rappresentavano le città di Berlino, Tel Aviv, Boston, Francoforte, Ulan Bator, Madrid, Dusseldorf, Helsinki, Gerusalemme, Delhi, Budapest e Lima.