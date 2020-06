Un’indagine sull’impatto della pandemia sui ragazzi in età scolare e la soluzione della didattica a distanza messa in campo dalle scuole. “In questi mesi le mamme, in particolare quelle di alunni della scuola primaria o con fragilità, si sono improvvisate maestre e insegnanti. Nella maggioranza hanno espresso un giudizio negativo della didattica a distanza (Dad) per l’organizzazione, le attenzioni richieste, la scarsa relazione e, ancor più, per la scarsa resa educativa e formativa“. E’ quanto emerge da un’indagine nazionale promossa dal Dipartimento di Salute pubblica dell’Istituto Mario Negri Irccs nella settimana 8-15 maggio 2020.

Fonte