Il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione si è espresso, con una serie di pareri, sulle modalità con cui espletare gli esami di maturità e sul giudizio di fine anno dei piccoli studenti delle elementari.

Per quanto riguarda la maturità, secondo il Cspi, va tenuto conto del contesto e della sicurezza del luogo dove gli esami vendono svolti. E’ indispensabile. si legge, che venga emanato con urgenza un protocollo di sicurezza nazionale “stringente, dettagliato e prescrittivo a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto” negli esami di Stato e degli alunni. In sua assenza o nell’impossibilità di poterne applicare le prescrizioni è “indispensabile prevedere che gli esami di maturità avvengano a distanza”. E’ questa la prima delle raccomandazioni espresse dal Consiglio superiore della pubblica istruzione a propostito all’ordinanza del ministero sulla maturità.

E riguardo alla prima fascia della scuola dell’obbligo, la scuola elementare, l’attenzione del Cspi passa sul giudizio scolastico finale: tenuto conto che la situazione emergenziale ha particolarmente penalizzato l’apprendimento degli alunni più piccoli, per i quali l’interazione in presenza con i docenti costituisce un elemento determinante nei processi di apprendimento, in misura maggiore rispetto agli altri gradi di scuola, il Coniglio superiore della Pubblica Istruzione chiede che la valutazione finale sia espressa attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione e non con la votazione espressa in decimi.