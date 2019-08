(di Giorgia Sodaro) E’ di 0,51 euro al giorno per le medie e 0,65 euro al giorno per l’intero ciclo delle superiori, il costo circa di mezzo caffè, la cifra che dovranno sostenere le famiglie per l’acquisto dei libri scolastici per l’anno 2019-2020 per ogni figlio. A elaborare i dati, rilevando “valori sostanzialmente stabili” rispetto a quelli dello scorso anno, è Ali Confcommercio. L’associazione più rappresentativa dei librai italiani, grazie al supporto di Rinascita informatica, ha analizzato infatti tutte le adozioni dei libri di testo delle scuole italiane, come risultano dal sito del Miur, riuscendo a indicare alle famiglie la spesa media attesa per i vari cicli di studio e offrendo inoltre un confronto con l’anno precedente.

Fonte