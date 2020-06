“In queste ore si sta chiudendo un anno scolastico del tutto straordinario, che ci ha messo alla prova e che certamente ricorderemo nel tempo. Qualcuno oggi sarà riuscito a salutarsi, forse a distanza. Altri lo faranno probabilmente nelle prossime settimane. Le ragazze e i ragazzi delle classi terze del primo grado stanno discutendo in questi giorni i loro elaborati. Il 17 iniziano invece gli Esami del secondo ciclo. A tutti loro va il mio incoraggiamento“. Lo scrive su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, postando anche un messaggio video, per i ragazzi che oggi hanno terminato la scuola e per coloro che si trovano ad affrontare gli esami di Terza Media e di Maturità.

Fonte