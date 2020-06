“Alle famiglie dico che a settembre si potrà tornare in classe in sicurezza. Ci sono tre cose da fare per garantire il distanziamento e le faremo: migliorare e recuperare spazio dentro agli istituti, individuare nuovi locali fuori da scuola, avere più docenti e personale Ata. Metteremo in pratica le soluzioni scuola per scuola insieme ai tavoli regionali che sono già partiti. Il primo settembre gli istituti saranno già aperti per fare lezione a chi è rimasto indietro e a chi vuole potenziare gli apprendimenti. Poi il 14 l’avvio ufficiale delle lezioni”. Lo afferma, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina annunciando la decisione di rivedere gli orari di ingresso “secondo fasce di età” in chiave anti-assembramenti.

