“Per settembre abbiamo 2,5 miliardi (1,5 mld nel dl rilancio e ora un miliardo in più). Sono fondi molto importanti, destinati a diversi aspetti: arredi nuovi, banchi singoli che permettono di recuperare spazio e noi dobbiamo mantenere un metro di distanza bocca a bocca in classe, banchi singoli e moderni che permetteranno una didattica moderna, nuovi spazi e nuove aule“, i fondi serviranno anche “per fare patti territoriali per portare gli studenti fuori dalla scuola tradizionale e per l’organico”. Lo ha detto, a ’24 Mattina su Radio 24′, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina riguardo ai fondi disponibili per la scuola a settembre, sottolineando che quella dei divisori in plexiglass a scuola “è una bufala, è sempre stata una bufala”.

Fonte