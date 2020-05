Sarebbe un errore non fare l’ultimo giorno di scuola all’aperto. A dirlo, ai microfoni di SkyTg24 il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani. “Quanto a questa fine di anno scolastico il comitato tecnico scientifico si era espresso per un no all’ultimo giorno di scuola all’aperto, da un punto di vista tecnico invece – sottolinea Ascani – per le attività all’aperto c’è un atteggiamento differente: si sta discutendo per consentire questa opportunità ma di fatto non ci sono contrarietà pregiudiziali su questo tema. Ovviamente poi ci sarà la scelta politica sul farlo o meno ma dal mio punto di vista sarebbe un errore, nel momento in cui dovesse arrivare un nulla osta, decidere di non farlo. E’ un momento importante – ricorda il viceministro – soprattutto per chi conclude una fase, importante che ci sia un momento di saluto per riconoscere la conclusione di un percorso”.

