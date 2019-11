“Centinaia di lavoratori della scuola hanno stamane protestato a Roma, davanti a Montecitorio, per chiedere modifiche all’inconcludente decreto salva scuola e al deludente capitolo del comparto Istruzione della legge di Bilancio. La manifestazione, svolta nel giorno dello sciopero nazionale Anief aperto a tutto il personale docente e Ata, di ruolo e precario, agli educatori, al personale Ata, dell’Afam e dell’Università, ha voluto sensibilizzare il Parlamento, dove in questi giorni è entrato nel vivo il confronto sul decreto ribattezzato ‘Salva precari bis’: il testo è giunto all’esame delle commissioni di competenza, prima del voto finale dell’Aula previsto a fine mese”. E’ quanto si legge in una nota dell’Anief.

Fonte