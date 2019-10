La Vice Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anna Ascani, e il Capo di Gabinetto del Miur, Luigi Fiorentino, hanno siglato questo pomeriggio un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica. Tra i punti dell’intesa, come si legge in una nota inviata dal Ministero, una più chiara definizione, coinvolgendo anche gli enti locali, delle norme riguardanti la sicurezza nelle scuole coerentemente con l’assetto delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti; la prosecuzione del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica, attraverso le disponibilità del fondo unico per l’edilizia, utilizzando anche le nuove risorse derivanti dal riparto del fondo investimenti che si renderanno disponibili, anche per la valutazione dei rischi strutturali; l’impegno a reperire risorse da destinare al Fondo unico nazionale per adeguarlo alla effettiva consistenza dell’organico dei dirigenti scolastici.

