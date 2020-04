Botta e risposta tra Genoa e Lazio per l’assegnazione ex aequo dello Scudetto 1914-15, titolo invece assegnato soltanto al club rossoblù. L’avvocato Mignogna, che da anni cura e studia il caso, nei giorni scorsi aveva riportato alla luce un documento ufficiale, la pagina 36 dell’Annuario Ufficiale della FIGC 1926/1927 (edito nel 1928), su cui è scritto che “il girone finale fu disputato dal Torino, dall’Internazionale, dal Milan e dal Genoa ma, con lo scoppiare della guerra con l’Austria, fu sospeso alle ultime gare. Venne, dopo la guerra, attribuito al Genoa Club”.

Pronta la replica da Genova, firmata Giancarlo Rizzoglio e dal resto del comitato degli storici rossoblù: “L’Almanacco dice chiaramente che il campionato di prima categoria, a sistema regionale, si è svolto tra le 36 squadre individuate tra quelle partecipanti nel Nord Italia divise in sei gruppi, e non si fa riferimento ai campionati del Centro e del Sud. Questo prova che all’atto dell’assegnazione del titolo italiano, si prese in considerazione esclusivamente il campionato del Nord Italia, per le note e comprovate ragioni di netta superiorità tecnica che questo aveva”.

La Lazio però non ci sta e continua a ribadire con forza le proprie argomentazioni. I rossoblù, stando al comunicato redatto dall’avvocato Mignogna, dovrebbero essere campioni settentrionali e non nazionali, dato che lo Scudetto all’epoca si assegnava in una finalissima (mai giocata per lo scoppio del conflitto) tra i vincenti del girone del Nord, Genoa appunto, e la Lazio, che aveva trionfato nel centro-Sud. Un’ulteriore prova si può trovare nell’Albo d’oro della FIGC, dove a pagina 63 quel campionato anteguerra viene considerato inequivocabilmente sospeso. Una commissione di saggi, istituita dalla FIGC, aveva già avallato la posizione della Lazio, consigliando l’ex aequo. Adesso si è in attesa della decisione finale degli organi competenti, che dallo scorso giusto hanno formato un altro pool di esperti (professori e ricercatori) a cui è affidato il compito di analizzare i casi dei titoli contesi.