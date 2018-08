“Rispetto per Genova”, “Salvini uomo senza cuore”, “Cani” e ancora insulti e minacce, Sono di questo tenore le scritte tracciate con una bomboletta spray comparse sulle vetrate della sede della Lega nord di Bergamo, a pochi giorni dai due ordigni esplosivi (solo uno dei quali è esploso) trovati nella storica sede della Lega a Treviso. A denunciare il nuoco atto vandalico è stato su Facebook il senatore leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.



“La sede della Lega a Bergamo è stata nuovamente deturpata con scritte spray con minacce e insulti – scrive Calderoli. Si tratta del secondo atto vandalico solo nel 2018 nei confronti della nostra sede bergamasca, l’ennesimo negli ultimi anni. Queste scritte arrivano pochi giorni dopo l’esplosione di un ordigno davanti alla sede della lega a Villorba, in provincia di Treviso. Una escalation di minacce e attentati che preoccupa e richiama il buio di tempi che pensavamo lontani, come gli anni di piombo. Attendiamo l’intervento autorevole dei dirigenti dei partiti della sinistra, qualcuno fermi questa spirale di odio e violenza prima che ci scappi il morto. La politica e la democrazia si basano sulla dialettica e sulla libera espressione delle proprie idee, non sulla violenza e sulla minaccia”.

Anche Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda parla di “grave atto intimidatorio” e chiama in causa la sinistra che “tace davanti a una simile spirale di odio e violenza”.

Per gli ordigni di Treviso, rivendicati dalla cellula anarchica Haris Hatzimichelakis/Internazionale nera (1881-2018), il procuratore ha parlato di “terrorismo”.