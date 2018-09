PICCOLA, ma rivoluzionaria. Sofisticata, ma implementabile in dispositivi facili da utilizzare come i test di gravidanza. È la tecnologia messa a punto da un team di ricercatori italiani, capace di garantire uno screening molto precoce delle malattie perché le rileva prima che i sintomi si manifestino: in prospettiva, potrebbe offrire un’alternativa efficace, non invasiva e tempestiva alla biopsia.

Il prototipo – realizzato da un team di fisici, chimici e ingegneri delle università di Bari e Brescia e della sede di Bari dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (Ifn) del Cnr – è così sensibile che riesce a individuare anche una sola molecola indice della patologia, mentre gli attuali sistemi cominciano a rivelare un segnale solo a partire da centinaia di migliaia di molecole.

È il motivo per cui si eseguono le biopsie, per perfezionare una diagnosi di tumore: nel campione di tessuti prelevato c’è un’alta concentrazione di biomarcatori, mentre nei fluidi ci sono tracce bassissime. La nuova tecnologia – battezzata SiMoT (single-molecule with a transistor) – potrebbe invece essere utilizzata per le analisi su saliva, sangue e urine e sostituire quindi la biopsia.

• I VANTAGGI DELLA NUOVA TECNOLOGIA

Le tecnologie oggi disponibili in grado di rilevare una singola molecola utilizzano dei tag fluorescenti che devono essere collegati chimicamente ai biomarcatori da rivelare. “Si tratta di una procedura complessa – spiega Gaetano Scamarcio, docente di Uniba e responsabile Cnr-Ifn di Bari – e costosa, che ha bisogno di tempi lunghi e richiede un pre-trattamento del campione da analizzare”. La tecnologia SiMoT invece è veloce, perché non ha bisogno di modificare il campione in esame ed è “selettiva”, perché rivela solo il biomarcatore d’interesse.

Il cuore del nuovo dispositivo – descritto in uno studio di recente pubblicato su Nature Communications – è una tipologia di sensori per i quali Luisa Torsi, docente di Uniba e coordinatrice del progetto, si è guadagnata una riconosciuta leadership mondiale insieme ai suoi collaboratori. Si tratta di una laminetta rivestita con un film di oro di spessore nanometrico, su cui vengono depositati strati ultrasottili di molecole organiche e proteine capaci di riconoscere e rilevare i biomarcatori. Questo film, ottenuto mediante tecniche di auto-assemblamento, ha una densità di proteine di riconoscimento paragonabile a quella della superficie di una cellula e attiva meccanismi di amplificazione del segnale.

La tecnologia può essere poi inglobata in strumenti da banco, il che permetterà di trasferirla dai centri di ricerca ai laboratori d’analisi degli ospedali e di utilizzarla nella pratica clinica.

“Il nostro dispositivo presenta due grandi vantaggi – spiega Luisa Torsi – promette di poter essere facilmente usata dai clinici e di essere prodotta su larga scala, stampando i circuiti su materiali plastici. Abbiamo così una tecnologia ultrasensibile che potrà essere disponibile a costi bassi”.

• LE PROSPETTIVE

Il dispositivo ha superato al momento la prova di principio. “I test – dice Scamarcio – hanno dimostrato non solo la capacità del nostro prototipo di rilevare singole proteine in modo selettivo, ma anche che si tratta di un sistema perfezionabile in modo semplice, per essere utilizzato in futuro in ambienti operativi reali”.

Il prossimo step è ora lo sviluppo della tecnologia per arrivare a una matrice di sensori utilizzabile per analisi cliniche. Una fase che richiederà dai 5 ai 10 anni e che vedrà il coinvolgimento dei medici in una ricerca che ha già fatto dell’interdisciplinarietà – il team è formato da chimici, fisici, ingegneri – uno dei suoi punti di forza.

I possibili campi di applicazione sono tanti. “È una tecnologia che può diventare strategica – concludono Torsi e Scamarcio – perché potrebbe essere uno strumento prezioso per lo sviluppo della medicina di precisione e personalizzata.”