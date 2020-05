Ryan Murphy sembrerebbe essere intenzionato a riportare a galla quel gioiellino pop trash di Scream Queens che è stato chiuso dopo solo due stagioni (la prima adorabilmente camp, la seconda semplicemente orrenda).

Chiusa ufficialmente nel 2016, Screm Queens – secondo quanto scritto da Murphy su Instagram – potrebbe tornare in onda già da quest’anno, con le Chanel tutte confermate e sul piede di guerra alle prese con un altro ipotetico e fantomatico serial killer mascherato. Come già sappiamo, infatti, la serie è una sorta di parodia del genere horror e di tutti i suoi cliché, con protagoniste le ragazze della confraternita universitaria Kappa Kappa Tau, capitanate da Chanel Oberlin e le sue lecchine Chanels.

Alla luce di quanto appena scritto reggetevi forte, perché secondo alcuni rumor trapelati online (niente di ufficiale!) nel cast della terza stagione di Scream Queens potrebbe debuttare Paris Hilton nel ruolo della sorella maggiore di Chanel Oberlin, una sorta di Chanel #0 praticamente.

Paris avrebbe infatti pubblicato (e poi cancellato) un poster promozionale realizzato da un fan che la vedrebbe in versione Scream Queens.

Is Paris Hilton joining the cast of #ScreamQueens? She recently deleted this picture stating she will play Chanel’s older sister in the new season. pic.twitter.com/DiwP9OpwNX

E dato che ci piace sognare ecco un’altra chicca campata in aria: Ryan Murphy ha da poco iniziato a seguire su Instagram Ariana Grande, già vista nella prima stagione di Scream Queens.

Un ritorno della cantante in grande stile…versione fantasma di Chanel #2? Chissà…

Ryan Murphy suddenly followed Ariana Grande on Instagram last week (he only follows his husband and her). Could we see the return of Chanel #2 in Season 3? #ScreamQueens pic.twitter.com/Cd9Ap6bNy7

— #BringBackScreamQueens (@sqnewsupdates) May 5, 2020