[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.2 ore 07:24 IT del 28-09-2018, Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) Prof=11Km #INGV_20787491 https://t.co/n3xXcG5bT7 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 28, 2018

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita intorno alle 7,24 in Calabria e in particolare, come segnala l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella costa calabra sud occidentale, compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa è stata percepita anche a Messina. Non si segnalano al momento danni.