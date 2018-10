Alla Festa del Cinema di Roma oggi è il giorno di Martin Scorsese. Il grande regista italo- americano, sicuramente il più atteso alla kermesse capitolina, ha percorso il red carpet dell’Auditorium (con quasi un’ora di ritardo, come prevede in queste occasioni il codice non scritto delle grandi star) accolto da una folla di fan che lo attendevano da ore. Scorsese, sorridente ed elegantissimo in smoking nero e camicia bianca, non si è fermato con giornalisti e fotografi ed è andato dritto verso le foto di rito.

Ad attenderlo all’interno una folla di persone in fila fin dalle prime ore del pomeriggio, pronte ad entrare in Sala Sinopoli dove il regista di ‘Taxi Driver’ e ‘Toro scatenato’ terra un incontro sul cinema. Tra i temi che verranno affrontati c’è la grande passione di Scorsese per il cinema italiano, che lo ha ispirato nel corso della sua stellare carriera. Nel corso dell’incontro, la Festa di Roma omaggerà il regista con il Premio alla Carriera, che gli verrà consegnato da Paolo Taviani.