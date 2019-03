PER LA maggioranza delle persone attendere in coda al semaforo è un’esperienza quotidiana e terribilmente monotona. Tanto da dare per scontata la straordinaria capacità di previsione che ci spinge ad appoggiare inconsciamente il piede sull’acceleratore un attimo prima che scatti il verde. Come faccia il cervello umano a orientarsi tra entità astratte come i secondi e i minuti non è un quesito che riguarda solamente gli automobilisti ma pure i neuroscienziati di tutto il mondo. Uno studio condotto dai ricercatori della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, e pubblicato sulla rivista Plos Biology, getta nuova luce su questo affascinante mistero. Per la prima volta nell’uomo, la ricerca ha dimostrato l’esistenza nel cervello di una vera e propria mappa del tempo che decodifica il passare del tempo, e il meccanismo che ci permette di percepirlo.



Grazie alla collaborazione con il Politecnico di Losanna, che ha messo a disposizione una risonanza magnetica di ultima generazione, i neuroscienziati hanno esaminato nel dettaglio l’attività cerebrale di un gruppo di volontari impegnato nella valutazione della durata di alcune immagini proiettate sullo schermo. Queste venivano proposte a coppie di durata leggermente diversa, dai 200 millisecondi ai 3 secondi, e il volontario doveva dichiarare quale delle due rimanesse per più tempo sullo schermo. A livello della corteccia, i ricercatori hanno scoperto che alcune specifiche parti della cosiddetta area motoria supplementare si attivavano selettivamente in base alla durata dello stimolo: le porzioni anteriori nel riconoscimento delle durate più brevi, quelle posteriori per quelle più lunghe mentre per le durate intermedie si attivavano quelle porzioni situate tra le une e le altre. Un vero e proprio gradiente spaziale, la cui mappatura ha permesso di costruire delle rappresentazioni topografiche dell’attività cerebrale: le cronomappe.



“Nel cervello esistono diverse rappresentazioni topografiche: ciò significa che aree cerebrali che elaborano proprietà simili di uno stimolo occupano posizioni vicine sulla superficie cerebrale” spiega Domenica Bueti, professoressa di neuroscienze cognitive e coordinatrice dello studio. Per esempio, esiste una mappa del corpo nella nostra corteccia somatosensoriale primaria. In questa mappa, le porzioni di corteccia che ricevono informazioni tattili dalla mano e dal polso sono vicine mentre sono spazialmente distanti rispetto a quelle che ricevono informazioni dalle dita dei piedi. “Con questa indagine possiamo dire che esiste una rappresentazione topografica anche per qualcosa di immateriale come il tempo” prosegue Bueti.



Sebbene si sapesse già che la corteccia premotoria mediale, e in particolare la cosiddetta area supplementare motoria, fosse implicata nella percezione del tempo, il suo funzionamento rimaneva pressoché ignoto. “Siamo riusciti a chiarire che la percezione del tempo si avvale di due elementi: topografia e selettività” riprende Bueti. “Abbiamo scoperto che alcune porzioni dell’area rispondono preferenzialmente a una certa durata. Cosi? la porzione che risponde a uno stimolo brevissimo, per esempio 200 millisecondi, si attiva in misura minore anche a uno stimolo simile, per esempio 400 millisecondi, ma non a uno molto diverso come 3 secondi. È così che l’area supplementare motoria ci fa percepire il tempo”.



Come spesso accade nella ricerca, trovare la risposta alla domanda iniziale finisce per suggerirne una moltitudine di nuove. “Ora dobbiamo capire qual è il tempo che abbiamo mappato: è il tempo fisico della durata degli stimoli sullo schermo o è il tempo percepito dal volontario? Questa mappa è innata, oppure è il frutto dell’esperienza e dell’educazione acquisita?” si interroga la neuroscienziata. Domande intriganti che, parlando di un concetto come il tempo, contengono in se’ suggestioni che, dalla fisica alla filosofia, rimandano ad altri affascinanti territori del sapere. “E che noi vogliamo indagare dal punto neuroscientifico con le nostre prossime ricerche” sorride Bueti.

