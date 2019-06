Un eccesso di neurotrasmettitore

UN TEMPO si chiamavaed era un disturbo attribuito tipicamente alle donne. Un’instabilità emotiva che si ripercuoteva sul corpo dando sintomi motori come zoppie, paralisi degli arti, spasmi e convulsioni. Chiamata in seguito disturbo neurologico funzionale, oggi a essere cambiato non è soltanto il nome. Grazie alla ricerca di Benedetta Demartini e dei colleghi del Centro Aldo Ravelli dell’Università degli Studi di Milano diretto da Alberto Priori, per la prima volta è stata individuata una base organica, e non più puramente psicologica, della condizione. C’è qualcosa di diverso nella chimica del cervello di questi pazienti, per la precisione maggiori concentrazioni di glutammato e glutammina in certe aree della corteccia limbica. La scoperta, appena pubblicata sulla rivista scientifica americana Neurology, apre la strada allo sviluppo di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche.

“Finora in clinica definivamo il disturbo neurologico funzionale una condizione ‘a osservazione neurologica negativa’, ossia mancante di una base organica, di segni oggettivi che soggiacessero alle manifestazioni, sempre e comunque reali, che si verificano nei pazienti”, spiega Alberto Priori. “Per questo si pensava che avesse un’origine psicologica”. Con il nuovo studio, condotto dai ricercatori milanesi presso l’ASST Santi Paolo e Carlo in collaborazione con il Dipartimento di Bioingegneria dell’Università degli Studi di Trieste, per la prima volta al mondo si è sbirciata la chimica del cervello dei pazienti “isterici”. E quello che si è visto cambia il modo in cui d’ora in poi si guarderà la malattia e potrebbe fare la differenza nel percorso di cura.

Utilizzando la risonanza magnetica spettroscopica (una particolare tecnica neuroradiologica) gli scienziati hanno misurato in modo non invasivo la composizione chimica di specifiche aree del cervello di 10 pazienti affetti da disturbo neurologico funzionale, paragonandola a quella di altrettante persone sane di pari età e sesso. “Ciò che abbiamo visto è un incremento molto importante di glutammato e glutammina in alcune aree della corteccia limbica, che sono coinvolte nella regolazione delle emozioni, dell’umore, del comportamento e del sistema nervoso autonomo”, chiarisce Priori. “Non solo, i nostri dati evidenziano anche una correlazione proporzionale tra l’incremento di questi neurotrasmettitori e la gravità del disturbo, misurata sulla base di parametri neurologici”.



Dalla diagnosi alla terapia

Attenzione, però. Ciò non significa che gli aspetti psicologici della condizione siano venuti meno o siano trascurabili. La psicoterapia rimane cruciale nel trattamento delle persone che soffrono di disturbo neurologico funzionale, ma la scoperta italiana potrebbe avere risvolti pratici importanti a livello diagnostico e terapeutico. Sul fronte della diagnosi è stato individuato un marcatore organico di questa condizione, che può essere misurato in modo non invasivo. Sul fronte della terapia, invece, ci si apre alla possibilità di affiancare al percorso tradizionale, fatto di psicoterapia e farmaci antidepressivi, antipsicotici e ansiolitici, molecole in grado di modulare il glutammato nel cervello.

“I pazienti affetti da disturbo neurologico funzionale sono difficili da trattare”, continua Priori, “Spesso consultano molti specialisti differenti, ciascuno dei quali prescrive diversi esami. A volte vengono addirittura indirizzati verso interventi chirurgici. A conti fatti, oltre al calvario personale, rappresentano anche un costo importante a carico del servizio sanitario nazionale”. “Ora le nostre osservazioni aprono la porta a sperimentazioni di farmaci che aiutino a regolare i livelli di glutammato nel cervello”, conclude Priori. “Alcuni li conosciamo da tempo, ma sono stati usati per scopi differenti, come per esempio la chetamina che è un vecchio anestetico, ma anche il destrometorfano storicamente usato come antitosse agisce a livello dei recettori del glutammato, così come alcuni farmaci per la malattia di Alzheimer”.