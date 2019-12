Un scontro violentissimo tra un autobus dell’Atm della linea 91, una delle più frequentate, e un mezzo dell’azienda di rifiuti Amsa. Un boato che ha rotto il silenzio di questa mattina di festa a Milano, la festa di Sant’Ambrogio. L’incidente è avvenuto alle 8.09 e ha coinvolto dodici persone. Una donna di 49 anni è stata portata in ospedale in arresto cardiaco, non era sull’autobus ma è stata investita dal mezzo dell’Atm, ha un fortissimo trauma cranico. E’ stata portata al Policlinico. In ospedale anche l’austista del bus, ha un trauma cranico ma meno grave (codice giallo), e i tre dipendenti dell’Amsa che erano a bordo del camion. L’autista, che era rimasto bloccato nell’abitacolo, ha un trauma commotivo, uno degli altri due operatori ecologici ha una sospetta frattuta del femore. Un terzo dipendente Amsa, per fortuna, solo traumi minori. Alcuni passeggeri sono stati portati in ospedale e fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite e contusioni. L’Areu ha dichiarato la maxi emergenza, sul posto ambulanze, automediche e mezzi dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto sulla circonvallazione ovest, all’incrocio tra via Egisto Bezzi e via Marostica.