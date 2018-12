Sappiamo tutti che quando Fedez sente odore di catfight non riesce a frenarsi e così è successo anche questa volta.

Ieri pomeriggio Clarissa Marchese (per i vari ‘ma chi è questa?’ la ragazza è un’ex tronista ed ex Miss Italia) ha criticato la scelta della Ferragni di esporre Leone nei suoi momenti più privati.

Fedez è arrivato con la stessa velocità di Mario Adinolfi e Giorgina Meloni quando sentono la parola “gay” o “presepe”. Federico ha risposto al commento di Clarissa con una delle sue frecciatine da shady b!tch.

“Libero arbitrio ma in fondo hai ragione. Ci faremo una bella esterna per prendere una boccata d’aria fresca”.

Lara-gate, frecciatine tra Andrea e Giulia, Fedez vs Clarissa… ma cos’è tutto questo trash??? — Bad liar (@weirdylena) 29 dicembre 2018

Sono qui solo per ringraziare Giulia De Lellis, Andrea Damante, Fedez e Clarissa Marchese per questo trash di fine anno pic.twitter.com/4yLNBBfKs6 — Miriana ◟̽◞̽ (@_ghostofmuke_) 29 dicembre 2018

Sinceramente nel commento di fedez a clarissa marchese tutta sta presa a male e “maleducazione” che vedete voi non ce l’ho vista. Andate convinti che vi devo dire — marti -70-97-144-189 🏳️‍🌈👑 (@viverevdomani) 29 dicembre 2018

Clarissa Marchese VS Fedez. DALLA PARTE DI CLARISSA.

TOTALMENTE. — Valeria EM (@seinegliocchi) 29 dicembre 2018

Trovo anch’io che Leone sia troppo esposto sui social ma sinceramente che sia Clarissa Marchese a fare la morale a Fedez e compagna anche no.Ti sei fidanzata in un programma Tv e ti stai facendo organizzare il matrimonio dalla tua agenzia.Cioè dai ma la coerenza? — Miry⚘🖤 (@LadyFalenaIvana) 29 dicembre 2018

⚰ per la risposta di fedez a clarissa — MGrazia (@pirulinamatta1) 29 dicembre 2018

Dite quello che volete ma vedere questi picchi di trash fantastici tra GDL e il Dama e Fedez e Clarissa Marchese sapendo che non possono essere messi nel sondaggio della cosa più trash del 2018 mi fa stare male.

Non è giusto. pic.twitter.com/lqLyISr6hf — Little Soul🐺🍑☀️ (@horanssmyle) 29 dicembre 2018

Fedez ended Clarissa Marchese e Giulia De Lellis queen indiscussa zittisce tutti🚀🚀🚀 ERA QUESTO IL TRASH DI FINE ANNO DI CUI AVEVO BISOGNO👋 pic.twitter.com/r2HgvYKnO6 — Erika Di Biasi (@BiasiErika) 29 dicembre 2018