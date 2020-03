Un nuovo attacco, violentissimo e improvviso. L’Inter si scaglia nuovamente contro il numero 1 della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e lo fa per bocca del suo presidente. Steven Zhang affida a Instagram uno sfogo durissimo, a poche ore dall’intesa sul recupero di Juventus-Inter, che a meno di ulteriori colpi di scena dovrebbe avere luogo lunedì 9 marzo (a porte aperte).

Zhang va giù pesante: “Giocare con il calendario e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto: sei probabilmente il pagliaccio più grande che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? Cos’altro? Quale sarà la tua prossima mossa? Ora ci vieni a parlare di sportività e di una competizione limpida. Come puoi farlo quando non proteggi i nostri calciatori e i nostri tecnici, chiedendo loro la disponibilità a giocare per te tutti i giorni, a tutte le ore? Sto parlando con te, Paolo Dal Pino, il nostro presidente di Lega. Vergognati. Devi alzarti e prenderti le tue responsabilità, questo è quello che si fa nel 2020”. L’attacco di Zhang prosegue: “Ovunque nel mondo, e non conta che una persona tifi Juventus o Inter o che non tifi a prescindere, si mette la sicurezza al primo posto. E’ la cosa più importante per tutti: per la famiglia e per la società”.