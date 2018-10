Flavia Vento, ospite a Nemo su Rai Due, ha finalmente parlato dello scontro fra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, rispettivamente colui che montò lo scandalo del tradimento di Francesco Totti e la presunta moglie tradita.

All’epoca Ilary Blasi era incinta di tre mesi e stava organizzando il matrimonio con il Capitano della Roma, quando Fabrizio Corona lanciò la bomba: Flavia Vento è stata l’amante di Francesco Totti.

“Ho visto Corona e Ilary, ma sono passati 13 anni e non penso più a queste cose. Mi stanno simpatici tutti e due ed anche Totti, che tra l’altro ha scritto anche un bel libro. Su questa vicenda non aprirò bocca, non parlo è una cosa che non mi riguarda”.

“La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un evento sulla Tuscolana – ha scritto Francesco Totti sul suo libro – Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propri a compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire”.