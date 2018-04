Scontro trash tra Loredana Lecciso e Al Bano, che stamani hanno chiamato in diretta a Storie Italiane annunciando la fine della loro storia.

Mentre Riccardo Signoretti stava parlando dell’ex coppia, il cantante si è collegato in diretta:

“Sono solo bugie, la signora Loredana mi ha abbandonato lo scorso dicembre e non è vero che è per colpa di Romina! Tra me e Romina c’è un grande rispetto ritrovato che non lo cambierò per nulla al mondo. Qui non c’entra Romina. […] Sono successe delle cose gravi e non le dirò, sono stufo di questo straparlare per fare audience. Sono stufo che si faccia audience sulla mia vita privata. Romina non ha responsabilità nella fine della relazione con Loredana Lecciso. Loredana ha un carattere difficile, con la sua scelta non ha mai reso facile la vita in due e se ne è andata di casa a dicembre”.

Mentre Carrisi stava parlando, ha chiamato anche Loredana e così Al Bano ha attaccato il telefono.

Dopo che Loredana ha riagganciato, Al Bano ha richiamato, ma questa volta sul telefono personale di Eleonora Daniele, che ha messo il viva voce per far sentire meglio le parole del cantante:

“Quando sento ambiguità e disonestà, mi dispiace, io non sono quello, non sarò mai quello. Alla mia onestà ci tengo e la difenderò con tutte le possibilità, anche quella di una telefonata che non avrei mai voluto fare. Loredana sa bene quello che ha fatto, io so bene quello che lei ha fatto e quello che io ho fatto. Ormai io e lei ci siamo lasciati, al punto tale che non voglio neanche sentirla al telefono per questo periodo. Il tempo sarà galantuomo, vedremo, ma per adesso basta. E non per Romina , per un fatto mio, e soprattutto ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro. Io ho 75 anni anni e il resto della mia vita voglio viverlo tranquillamente, perchè ne ho passate di tutti i colori, come succede a tutti gli essere umani, e adesso voglio cercare di sminuire questa violenza che devo sempre sopportare e combattere”.