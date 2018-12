Scontri Inter-Napoli, cosa è successo

IL VAN – A quel punto, sono i tifosi napoletani, ha evidenziato il questore, a gridare che un uomo è a terra. Belardinelli viene soccorso e portato in auto al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo dove viene sottoposto nella notte a un intervento, purtroppo inutile. Il giovane muore nella notte in sala operatoria. Il 35enne sarebbe stato investito da un suv di colore scuro. Dalle prime indicazioni, era emerso che si sarebbe trattato di un van di tifosi del Napoli, circostanza che al momento non è stata confermata. Intanto, la Digos di Milano ha arrestato due tifosi ultras dell’Inter, mentre una terza persona quasi sicuramente sarà arrestata nelle prossime ore. E non si escludono altri arresti.